Egy egész ország háborog: súlyos balesetnél készített szelfi miatt akadtak ki a netezők

Egy kanadai nőt sodort el a vonat még május végén, az Olaszország északi részén fekvő Piacenza városában. A mentők hamar a helyszínre értek, és megkezdték a sérült ellátását, azonban megjelent még valaki a peronon: egy fiatal férfi, aki nekiállt készíteni magáról egy szelfit, miközben a háttérben az áldozatot látták el.

A szelfiző férfiről készült fotó nyomán hatalmas felháborodás lett a történtekből. Mint az olasz lapokból kiderült, a rendőrség még a helyszínen intézkedett a férfi ellen, és kötelezték, hogy törölje ki a fotót. A balesetben a kanadai nő amúgy olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban végül amputálni kellett az egyik lábát.

Italy: Man takes selfie with paramedics treating a woman who was hit by a train in the background.



Is 2018 over yet? pic.twitter.com/Nw2gUmVgLM