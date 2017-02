Mindent vér borított: családja előtt verték eszméletlenre az apát, mindenki halottnak hitte

Egy 18 éves tinédzser börtönbe került, miután egy háromgyerekes apát eszméletlenre vert, mert a férfi szólni mert neki, hogy ne káromkodjon. A 37 éves férfit gyerekei és felesége szeme láttára verték össze. A fiú először ököllel támadt, majd a földön fekvő férfi fejét rugdosta.

