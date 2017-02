Vérben fürdött az iskola: 11 éves diákok verték össze a fiút

Egy anyuka osztotta meg fiáról a véres fotókat. A képaláírás szerint a 16 éves fiút két diáktársa verte meg. Mindössze 11 és 12 évesek voltak... Bradley Kendrew-nek eltört az orra, betört a koponyája.

A fiú a biciklijével akart hazamenni iskola után, ám a két fiú lerántotta a kerékpárról, a földön fekvő fiúba pedig többször belerúgtak, "mintha csak egy focilabda lett volna". A verés után ellopták a hátizsákját.

EZT IS AJÁNLJUK:

A fiúnak több műtéte is lesz, mivel rendbe kellett tenni az orrát, de a koponyájához is fémlapot kell majd beültetni - írta a The Sun.