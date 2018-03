Tönkreteszi a testünket, ha ilyen pózban dolgozunk - egyre több a beteg

Túl sokat ülünk, keveset mozgunk, táplálkozásunk is gyakran egysíkú. A szakorvos szerint testünk nem bírja ezt az életmódot, és egyre több a mozgásszervi megbetegedés, a szív- és keringési rendellenesség, az anyagcserezavar. Az átlag magyar majdnem hat órát ül egy nap, és vannak, akik akár 10-12 órát is eltöltenek ugyanabban a testtartásban. Dr. Moravcsik Bence Balázs, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő ortopéd-traumatológusa elárulta, milyen betegségek állhatnak a mozgásszegény élet mögött.

Gerincsérv, porckopás, derékfájásA mindennapok során gerincünket éri a legnagyobb terhelés, így ha nem alakult ki a fejlődés során a megfelelő tartóizomzat és gyengék a mély-, illetve a hasizmok, derékfájdalom, lumbágó, legrosszabb esetben porckorongsérv alakulhat ki. A gerincoszlopot alkotó csigolyák között porckorongok helyezkednek el, amelyek elősegítik a gerincoszlop hajlékonyságát, mozgékonyságát. A porckorongokat egy kocsonyás mag, illetve egy rostos gyűrű alkotja, amely víztartalma, és így rugalmassága életmódunk miatt csökkenhet. Ebben az esetben a porckorong kiboltosul, elkezdi nyomni az alsó-, vagy felső végtagot ellátó ideggyököket, amely éles fájdalommal, zsibbadással, bizsergető érzéssel jár a végtagokban. Párosulhat hozzá izomerő elgyengülés, súlyos esetben akár bénulás, illetve széklet- és vizelettartási probléma is. Mozgásterápia, gyógytorna, gerincstabilizáló tréning, illetve manuálterápia lehet a megoldás, kiegészítésként pedig fizikoterápia javasolt.

Egyre több a migrénes.

Fejfájás, szédülésAmerikai kutatások szerint az elmúlt nagyjából negyven évben a fejlett országokban két-háromszorosára nőtt a migrén gyakoriságának a száma, a népesség csaknem 10 százaléka szenved migrénben. Kialakulásának pontos oka még ma sem ismert, de a sok ülés és a helytelen testtartás miatti izommerevség, vagy izomgörcs is állhat a háttérben. A koponya alatt és az egyes nyakcsigolya között, vagy az egyes és kettes nyakcsigolya között húzódó pici lokális izmok funkciózavara is kiválthat migrénes fejfájást. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek rendszeres elvégzésével sokat javíthatunk állapotunkon, és akár meg is előzhető. Súlyosabb esetben a manuálterapeuta az, aki segíthet a csigolyák közötti blokkok feloldásában.

Anyagcsere-zavarok, 2-es típusú cukorbetegség, elhízásAmikor több órán át egy helyben ülünk és csak rövid időre állunk fel, a fizikai passzivitás lelassítja az anyagcserénket, a vér- és a nyirokkeringésünket. Csökken a zsírsavak lebontásáért felelős enzimek termelődése, testünk pedig sokkal kevesebb vércukrot hasznosít. A nem megfelelő anyagcsere miatt romlik a hormonok termelődése, gyengébb lesz a szervezet ellenálló képessége, a lelassult anyagcsere és a szervezet kisebb kalóriaégetése miatt pedig túlsúly halmozódik fel. Emiatt megnő a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Bár korábban a diabéteszt az idősek betegségének tartották, ma már a kialakulása egyre korábbi életkorban fedezhető fel, amely mögött sok esetben a mozgásszegény életmód és nem megfelelő táplálkozás áll.

Szív- és keringési rendellenességekA fejlett országokban vezető halálozási okok között szerepelnek a szív- és keringési rendellenességek. A stresszes, mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás mind hozzájárul a betegség kialakulásához. A túl sok zsíros és sós étel fogyasztása érelmeszesedéshez, magas vérnyomáshoz vezethet. Nagyobb a betegségek kialakulásának kockázata azoknál, akik túlsúlyosak (emellett dohányoznak, cukorbetegek és érelmeszesedésük van). Számos más okozati tényező is vezethet keringési problémákhoz, de naponta 30 perc testmozgás és zöldségben, rostokban gazdag táplálkozás javítja az esélyeket a szív- és keringési panaszok elkerülése tekintetében.

A sok ülés emésztési panaszokat is okozhat.

Mit tehetünk?