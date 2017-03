Hajszárítóval szabályozták a forgalmat a magyar faluban, az autósok traffipaxnak nézték

A Délmagyar skót mintára megkért egy helyi lakost, hogy vegyen fel egy láthatósági mellényt, és fogjon hajszárítót a kezébe. Kiállították a 47-es főút mellé. A hajszárító miatt a sofőrök lassítottak, mert azt hitték, traffipax.

Egy skót faluban, Hopemanban szinte lassítás nélkül robognak át az autók a településen. Ők vetették be a gyorshajtók ellen a hajszárítós csodafegyvert, amely messziről olyan, mint egy kézi traffipax.

Székkutason a gyalogosoknak szinte életveszélyes az út túloldalára menni. Nincs olyan év, hogy valaki ne halna meg balesetben. Legutóbb karácsony előtt ütöttek el egy helyi lakost a zebrán, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy januárban elhunyt.

A főút felújításakor a település mindkét végén forgalomlassító bordákat épített a kivitelező. Ám ezek sem jelentenek akadályt a gyorshajtóknak. A többség úgy látszik, csak a büntetéstől tart

"Gyakran áll a traffipax településünk határában" – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. "Aki ott lassít, hogy ne kelljen büntetést fizetnie, lehet, hogy a település közepén, ahol már nem látja a sebességmérő, ismét gyorsít. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy táblákkal hívjuk fel a közlekedők figyelmét a sebességhatár betartására" – mondta a polgármester.

A skótok hajszárítós módszere is csak rövid ideig lehetne hatásos. A székkutasi Attila szerint lehet, hogy a táblák miatt sem lassít majd mindenki: "Szerintem itt egyedül az használna, ha a falu mindkét végén rendőr állna, és nemcsak fényképeznének, hanem úgy, mint régen, néhány méterrel arrébb meg is állítanák a sofőröket. Fejmosás is kellene a büntetés mellé. Talán akkor mindenki csak annyival menne, amennyivel szabad" – mondta a férfi.