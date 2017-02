Temetőbe vitte az apa a gyerekét, hogy visszaszerezze feleségét

Apja hagyta ott egy kínai temetőben azt a két éves kislányt, akit a helyiek találtak meg egy bambuszhoz kötözve. A gyerek hátára fel volt írva a saját és édesanyja neve is.

Father ‘ties crying toddler to bamboo canes and abandons her’ in graveyard https://t.co/s0x57W90Hz