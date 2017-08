Mindenhol rágalmazták az esküvői fotóst, a párnak milliókat kell visszafizetnie

A házaspárt ugyanis egy texasi bíróság több mint egymillió dolláros (250 millió forint) megfizetésére kötelezte, mert hazugságokat terjesztettek egy esküvői fotósról, és ezzel tönkretették üzletét – jelentette a helyi sajtó. Az esküdtszék szerint a pár széleskörű kampányt indított a fotós ellen.

Az ügy 2015 januárjában kezdődött, amikor Neely Moldovan és férje, Andrew a dallasi NBC5 televíziónak nyilatkozva azt állították, hogy fotósuk, Andrea Polito „túszként tartja vissza” az esküvőjükről készült fényképeket.

Képünk csak illusztráció.

EZT IS AJÁNLJUK:

A pár azt híresztelte, hogy Polito csak 125 dolláros díjért cserébe készíti el esküvői albumuk borítóját, ami nem szerepelt a szerződésben, és csak akkor hajlandó odaadni nekik a 2014 októberében rendezett esküvőn készült fényképeket, ha fizetnek.

Az első hírekből viszont kimaradt, hogy a szerződésben valójában szerepelt, hogy az albumborítóért külön kell fizetni, és a fotós és a pár közötti e-mailváltásokból az is kiderült, hogy erre Polito többször is felhívta a figyelmüket. Valamint az is, hogy a nagyfelbontású fényképeket csak az album elkészülte után adják ki.

A házaspár a 125 dolláros vitát végül azzal próbálta megoldani, hogy kampányt indítottak Polito, és vállalkozása tönkretételére. A közösségi média szakértőjeként jellemzett Neely Moldovan és férje a közösségi oldalakon, blogokon és a sajtóban is azt állították, hogy Polito embereket vert át.

A negatív történetek hatására tönkrement Polito 13 év alatt felépített üzlete. A Moldovan-házaspár pont akkor kezdett támadásba, amikor általában elkezdtek beérkezni a rendelések. Míg korábban jellemzően 75-100 esküvő szokott bejelentkezni, abban az évben a fotós mindössze két megrendelés kapott– írta a Dallas News. Polito végül kénytelen volt bezárni vállalkozását.

A múlt héten pénteken hozott ítélet után a fotós kijelentette: reméli, hogy ezek után az emberek kétszer is meggondolják, mit terjesztenek másokról a közösségi oldalakon, mert annak valós következményei lehetnek. A házaspár fellebbezhet az ítélet ellen. A pár ügyvédje nem nyilatkozott az ítélettel kapcsolatban az őt megkereső helyi sajtónak, és közölte, a Moldovan-házaspár sem akar beszélni az ügyről.