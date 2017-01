Nagyon fontos élelmiszerek tűnhetnek el a Földről

A Pénzcentrum szerint a sör, a csoki, a kávé, és az avokádó az első élelmiszerek, amelyeken tapasztalhatjuk a klímaváltozás hatásait.

A sör íze sem lesz a régiA ClimateWatch magazin jelentése szerint a klímaváltozás jelentősen megviseli Amerikában a komlótermesztést. Vagyis a sörfőzdék bajba kerülnek az aszályok miatt. Sokan attól is tartanak, hogy a vezetékes víz hiánya miatt a söröket a jövőben talajvízből készíthetik majd, ez pedig jelentősen megváltoztatná az ízüket.

EZT IS AJÁNLJUK:

Csoki nélkül maradunk?Jelenleg Indonézia és Ghána a legjobb hely a kakaóbab termesztésre, de már most is kevesebbet tudnak előállítani belőle, mint korábban. A legnagyobb csokoládégyárak, mint például a Mars már most is meteorológusokat alkalmaz, hogy tanulmányozzák a változó időjárást. Ha felkészülnek a változásokra, akkor talán csökkenteni tudják a károkat.

Próbáljuk kideríteni, milyen időjárási viszonyok lesznek 10, 20 vagy akár 100 év múlva, hogy felkészülhessünk a változásokra

- mondta el a Business Insidernek Katie Johnson, a kutatócsoport vezető menedzsere.

A napi kávéadagunkhoz sem juthatunk hozzáMég tavaly szeptemberben látott napvilágot egy jelentés, amely szerint a kávétermesztésre alkalmas területek száma a világon majdnem 50 százalékkal csökkent a klímaváltozás miatt. Ugyanis nemcsak az aszályok viselik meg a kávébabokat, de az éghajlatváltozás miatt különböző betegségére is egyre érzékenyebbé váltak a növények.

Az avokádóból is kifogyunkAz éghajlatváltozás az avokádó egyik legnagyobb ellensége. A növény egyébként is lassan növekszik és nagyon érzékeny az időjárásra, így az aszályok rendkívül megviselik.