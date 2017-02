"A nőknek örülniük kellene, hogy verik őket" - enyhítették a törvényt

Január végén az orosz törvényhozás alsóháza, a duma 380 szavazattal 3 ellenében elfogadta a családon belüli erőszak büntethetőségét enyhítő törvénymódosítást.

Ezek szerint az először előforduló családon belüli bántalmazás 15 napos fogva tartással vagy pénzbírsággal büntethető szabálysértésnek minősül, ha a bántalmazás nem okoz komoly testi sérülést. A módosítást a szövetségi tanács, majd február 7-én Vlagyimir Putyin orosz elnök is jóváhagyta, így törvényerőre emelkedett.

Illusztráció. Fotó: Mészáros Annarózsa

A döntés körbejárta a világsajtót, és persze az oroszok is véleményezték azt. Az egyik legnagyobb orosz napilap, a Komszomolszkaja Pravda publicistája például azt írta:

A nőknek büszkének kellene lenniük a sérüléseikre.

- idézte a 24.hu.

Jaroszlav Korobatov azt írta, hogy a bántalmazott nők éveken át kapaszkodhattak abba a mondásba, hogy „azért ver, mert szeret”, most viszont egy új „tudományos tanulmány” azt is kimutatta, hogy a megvert nők nagyobb eséllyel szülnek fiút.

A publicista egy evolúciós pszichológiával foglalkozó, de erősen vitatott munkásságú kutatóra, Satoshi Kanazawára hivatkozott, aki több cikkében is mentegette a családon belüli erőszakot. Volt, hogy azt fejtegette: a bántalmazó kapcsolatban maradó nők evolúciós alapon választódtak ki arra, hogy egy szintig tolerálják az erőszakot. De írt arról is, hogy az afrikai országok az alacsony átlagos IQ miatt élnek nyomorban, ahogy arról is írt már, hogy a fekete nők objektíven kevésbé vonzók.