Begépelt valamit, de végül mégsem posztolta? Ne higgye, hogy senki sem látta!

Több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.

A legtöbb felhasználóval valószínűleg előfordult már, hogy a közösségi oldalon elkezdett begépelni egy dühös bejegyzést – például egy munkahelyről vagy a főnökéről –, de aztán meggondolta magát és kitörölte azt. Ilyenkor megnyugszunk, hiszen „nem ment ki” a poszt, nem maradt nyoma és biztos nem lesz következménye. Most viszont kiderült, hogy nem tűnnek el teljesen nyomtalanul.

EZT IS AJÁNLJUK:

A Facebook még december közepén jelentette be, hogy szeptember közepén közel két héten át tátongott az a biztonsági rés a közösségi oldal rendszerében, melyet kihasználva 6,8 millió felhasználó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe. Az eset azért is rendkívül kényes, mert olyan fényképek is voltak köztük, amelyeket a felhasználók sosem posztoltak ki. Ennek apropóján a The Washington Post nézett utána a többi oldalnak is, és az eredmény igen elszomorító.

A beszámoló szerint rengeteg olyan weboldal létezik, ami még azelőtt elmenti a bejegyzésünket/fotónkat, hogy rányomnánk a közzététel gombra. Sőt, néha még akkor is, ha posztolás helyett úgy döntünk, inkább kitöröljük azt. Mindezt azokon a sütiken keresztül tudják megtenni, amik elvileg azt szolgálják, hogy az általunk egyszer már meglátogatott weboldalak gyorsabban töltődjenek be.

A LiveAgent nevű, az ügyfélszolgálatok számára a felhasználókkal való csevegést lehetővé tévő szolgáltatás például megengedi, hogy az ügyfelei valós időben lássák, mit gépel be egy ügyfelük – még azelőtt, hogy az Elküldés gombra rányomtak volna. Mindezt azzal az indokkal, hogy így az ügyfélszolgálatos kolléga már idő előtt elkezdhet a megoldáson gondolkodni.

David Cacik, a Quality Unit nevű fejlesztőcég – amely a LiveAgentet is készíti – egyik vezetője szerint a szolgáltatást használó cégek maguk dönthetik el, hogy figyelmeztetik-e erre az ügyfeleiket.

Tiffany Li, az amerikai Yale Egyetem egyik munkatársa szerint a felhasználóknak fogalmuk sincs arról, hogy egy általuk használt alkalmazás/szolgáltatás nemcsak a bejegyzéseket menti el, hanem minden aktivitást követ. Márpedig ha nem tudják, az azt jelenti, hogy nem tájékoztatják őket megfelelően.

A ki nem posztolt bejegyzések elmentése egyfelől segítség a fejlesztőknek, hogy rájöjjenek, mi zavarhatta a felhasználókat a közzétételben, ugyanakkor olyan információkat is megosztanak velük, amelyeket végül mégsem akartak senkivel tudatni.

Hogy pontosan hány weboldal menti el a felhasználók begépelt szövegeit és egérmozdulatait anélkül, hogy tájékoztatná őket erről, nem tudni, a Princeton Egyetem kutatói szerint azonban több száz ilyen létezik. Az ezt lehetővé tévő program megtalálható a WordPressben, a Spotify-ban, a LiveJournalban és még számos másik helyen is. Mindez nem jelenti azt, hogy mindent rögzítenek, csupán azt, hogy erre minden lehetőségük adott. Ez annyit tesz: bankkártyaadatokat, jelszavakat és minden más egyebet is „leleshetnének”.

De nemcsak a WordPress képes erre, a Twitter és a Gmail is elmenti a „piszkozatokat”. Előbbi fejlesztői szerint ugyanakkor a szerverekre ez a „piszkozat” nem kerül fel, egészen addig, amíg közzé nem teszi őket a felhasználó. Az Instagram ugyanakkor azonnal feltölti a szerverére a fotót, és ha valaki úgy dönt, mégsem teszi azt közzé, további 24 órán át még mindig elérhető marad a kép a szerveren. De ilyesmivel operálnak a különböző webáruházak is, amelyek még akár e-mailt is küldhetnek a felhasználónak, ha az megszakítja a vásárlást.