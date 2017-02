Fordulat Brüsszelben: jön a határzár

Fotó: Europress / Rene Gomolj - AFP

Az elmúlt másfél évben brutális terrortámadások érték Európa nagyvárosait – elég csak Párizsra, Berlinre vagy Nizzára gondolni. Ugyan Brüsszelt már többször, több tagállam is felszólította a Schengeni-egyezmény felülvizsgálására, eddig nem történt változás. Eddig.

Most a német és a francia belügyminiszter közösen írt nyílt levelet több vezető EU-s tisztviselőnek az ügyben. Többek között azt javasolták, hogy amíg a terrorfenyegetettség ilyen magas szintű, állítsák vissza a belső határellenőrzést is. Az időzítés nem meglepő: mindkét országban hamarosan választásokat tartanak, a lakosok pedig biztonságban szeretnének élni. Ennek pedig jelenleg elengedhetetlen része az országhatárok ellenőrzése - írja az Express.

A határellenőrzés visszaállítása több szempontból is jelentős fordulat lenne, hiszen többek között azt mutatná, Brüsszel beismerte: Schengen nem működik tökéletesen – ahogy azt már több tagállam is megjegyezte. Több terrorista is az őrizetlen határokat kihasználva jutott be Európába, ahol aztán kegyetlen módszerekkel végeztek ártatlanokkal.

A jelenlegi schengeni szabályozás szerint egy tagállam legfeljebb két évre állíthatja vissza a határellenőrzést, amennyiben súlyos csapás fenyegeti az állam biztonságát.

Thomas de Maiziere és Bruno Le Roux szerint viszont most minden tagállamot veszély fenyeget – és ez két év alatt nem is fog elmúlni…