Kizuhantak szüleik kezéből, négy emeletet zuhantak és szörnyethaltak a gyerekek

A kicsik három és négy év közöttiek lehettek. Először az egyikük kezdett kicsúszni a szülők kezéből, ám amikor megpróbálták erősebben megfogni, mindkét gyerek kiesett a kezükből. A szülőknek pedig végig kellett nézniük, ahogy gyermekeik földet érnek.

Two toddlers die after slipping out of their parents' arms and plummeting four floors https://t.co/hhs5C591iH