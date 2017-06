Még van remény: ez a házaspár egy egész esőerdőt telepített vissza

A házaspáré India egyetlen magántulajdonban lévő vadvilági rezervátuma. 1991-ben tűzték ki célul az erdők és a természet védelmét.

26 év elteltével a 300 hektáron elterülő Sai Sanctuary több mint kétszáz globálisan veszélyeztetett állat- és növényfajnak ad otthont, mint például az ázsiai elefánt vagy a bengáli tigris.

– nyilatkozott Pamela a Great Big Story megkeresésére.

Couple Spends 26 Years Replanting A Rainforest They Bought In 1991, And Here’s How It Looks Today https://t.co/muyutb1aeV pic.twitter.com/tbqhb2Dc6q