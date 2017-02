Meglátta édesanyját és holtan esett össze a kislány

Illusztráció

A kislány még 2014 májusában vesztette életét, de az ügyet csak most tárgyalta a readingi bíróság. Egyelőre annyit mondtak ki, hogy a mentőorvos hibája miatt nem lehetett már megmenteni Lilly May életét - írja a Mirror.

A kislány halálát hirtelen szívmegállás okozta, viszont az orvos, Shannon Jacobs úgy döntött, nem használ defibrillátort, csak kézi szívmasszázst. A kórboncnok szerint viszont az "alapvető orvosi segítségnyújtás" elmulasztása hozzájárult a gyerek halálához.

Lilly May akkor esett össze, mikor családja felé futott. Az óvónők egyike azonnal megpróbálta újraéleszteni a kislányt, míg kollégája mentőt hívott. Jacobs viszont nem akarta még jobban megijeszteni a gyerekeket, ezért a defibrillátor helyett ő is a kézi szívmasszázsnál maradt, a gépet pedig a mentőautóban hagyta. A mentőhelikopter több mint 15 perccel azután ért ki, hogy a kislány összeesett - ekkor már hiába használták az eszközt, Lilly May életét már nem lehetett megmenteni.

Mint kiderült, a kislány családja nem tudott arról, hogy a gyereknek szívproblémái vannak.

A tárgyalás következő időpontját még nem tűzték ki.