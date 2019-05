Különleges hangfelvételek jöttek a Marsról, itt Ön is meghallgathatja

Újabb történelmi jelentőségű felvételt tett közzé a NASA, amelyen meghallgatható, milyen a szeizmikus tevékenység a Marson - adta hírül a HVG.

A bolygón állomásozó InSight ezúttal a bolygó belsejéből eredő mozgást észlelte. Mivel a szonda rendelkezik a szeizmikus tevékenységet "hallani" képes eszközzel, rögzíteni tudták a különös hangokat. Ezeket tették most közzé a tudósok egy bárki által meghallgatható felvételen:

Mars, I hear you. I’ve detected some quiet but distinct shaking on #Mars. The faint rumbles appear to have come from the inside of the planet, and are still being studied by my team. Take a listen.https://t.co/GxR1xdRx1F pic.twitter.com/Z8Hn03jigO