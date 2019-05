Megvan a megoldás a legidegesítőbb áruházi ütközésekre: különleges bevásárlókocsit fejlesztettek

A Ford a konkrét autós tartalmakon kívül a fejlesztéseiket más élethelyzetekkel is összeköti. Most egy bevásárlókocsiba épített vészfékrendszert mutattak be - számolt be róla a HVG.

Az önfékező kocsit az autógyártó Pre-Collision Assist technológiája ihlette, amely lényegében ugyanazt csinálja az utcán, mint ez a szuper-bevásárlókocsi, segít az autósoknak, hogy elkerüljék az ütközéseket a forgalomban.

Kamerát és radart is használnak itt is, és vészhelyzet esetén a rendszer megfékezi a kocsit, ha ezt a gazdája időben nem tenné meg. Az önfékező kocsi az embereket és tárgyakat is figyeli, és beavatkozik, amikor kell.