Fájdalomcsillapítót vitt a táskájában, kivégezhetik a turistát

A hulli nő egyiptomi férjéhez, Omarhoz utazott Egyiptomba, és mivel a férfinak állandóan fáj a háta, Laura egy doboz Tramadol fájdalomcsillapítót is tett a poggyászába. Emiatt most akár ki is végezhetik, az Egyesült Királyságban receptre kapható Tramadol ugyanis illegális szernek számít az országban - írja a Daily Mail.

Laura azonban erről nem tudott, így nem is értette, miért veszik őrizetben a hurghadai repülőtéren az ellenőrzés után. A nővel aláírattak egy 38 oldalas, arab nyelvű dokumentumot is, amire ő azt hitte, a szabadon bocsátásáról szóló papírok – valójában azonban az állítólagos vallomása és bűncselekményének következményei álltak rajta.

Azóta Laura 25 másik nővel rostokol egy egyiptomi börtön cellájában, és a törvények alapján 25 éves börtönbüntetést is kaphat, de akár ki is végeztethetik drogcsempészet miatt. Családja attól tart, a nő megöli magát, ha nem szabadul ki hamarosan.

Ráadásul közben marról is kiderült, hogy több nővel is megcsalta szolgálatkész brit feleségét.