Kiderült: itt kell a világon a legtöbbet dolgozni azért, hogy ehessünk

Az ENSZ Világélelmezési Programja és a Mastercard közösen kutatta, hogy a világ egyes tájain mennyi munka kell ahhoz, hogy élelemmel láthassuk el magunkat. Az eredmények megdöbbentőek!

New Yorkban például egy rizses babos fogás 1,2 dollárba (315 forintba) kerül, ami a napi kereset 0,6 százalékának felel meg. Ezzel szemben Dél-Szudánban ugyanezért a menüért másfél napi bérüket fizetik ki az emberek. Ha New Yorkban is ez lenne a helyzet, akkor a rizses bab 322 dollárt (84500 forintot) kóstálna - írja a CNN.

A fizetéssel összevetve ebben az öt országban a legdrágább az étel:

Dél-Szudán: a napi bér 155 százalékát kérik el egy fogásért Nigéria: a napi bér 121 százalékába kerül egy étkezés Deir Ezzor (Szíria): a napi bér 115 százalékát kell kifizetni egy fogásért Malawi: a napi bér 45 százaléka megy el egy tál ételre Kongói Demokratikus Köztársaság: a napi bér 40 százaléka fedez egyetlen étkezést

A tanulmány szerzői arra akarták felhívni a figyelmet, milyen okokból süllyedhetnek országok szegénységbe, bizonytalanságba és konfliktusokba. Az élelmiszerhez való hozzájutásterén jelentkező egyenlőtlenségek az egész világot válságba taszíthatják.

Az ENSZ márciusi jelentése szerint a világ négy háború sújtotta országában - Dél-Szudánban, Jemenben, Szomáliában és Nigéria északkeleti részén - közel 20 millióan éheznek.