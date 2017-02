Dermesztő jóslat: Carrie Fisher leírta, mikor fog meghalni

Carrie Fisher megdöbbentő jóslatot tett. James Blunt csak most mesélt arról, hogy Leia hercegnő megszemélyesítőjénél lakott, amikor az első lemezét vették fel. Egyik nap a színésznő meglepte egy Leia hercegnős kartonfigurával, melyre ráírta a születési dátumát és halálának idejét is. Eszerint 2017 februárjában hunyt volna el.

"Azt mondta, tudja, hogy 2017 februárjára már halott lesz. Csak annyit tudtam mondani neki, hogy az túl korai" - mesélte a zenész.

EZT IS AJÁNLJUK:

Az énekes és a színésznő között egyébként szoros barátság volt, Carrie Fisher fürdőszobájában lett felvéve például a You are beautiful című szám, valamint a színésznőt Blunt az "amerikai édesanyjának" nevezte. Sőt, a színésznő lett Blunt gyermekének a keresztanyja is.

A Star Wars-filmek sztárja 2016. december 27-én hunyt el.