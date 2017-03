Csótányirtóval mérgezte férjét, hogy letörje nemi vágyát

A nő, amikor rájött, hogy akár 15 év börtönt is kaphat tettéért, két évvel ezelőtt Mexikóba menekült. A nevadai asszonyt a rendőrség még most is keresi, egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hol bujkál, csak arra jöttek rá, melyik országban.

A nő férje müzlijébe, energiaitalába és a tejszínhabba is bórsavat kevert. A férfi egy idő után annyira félt feleségétől, hogy Kaliforniába költözött – írja a Mirror.

EZT IS AJÁNLJUK:

A nő a rendőrök elől szökött meg, de előtte még kihallgatták, és ott azt mondta: