A teste forró volt, de semmire sem reagált - kokain volt a haldokló csecsemő testében

Jordan Groombridge 3 hónaposan halt meg. Áprilisi halálának körülményei máig rejtélyesek, a csecsemő ugyanis az édesanyja mellett halt meg. A nő akkor hívta a mentőket, amikor a kisfia reggel nem ébredt fel. A teste forró volt, de nem mozgott, nem reagált semmire.

A boncolás után az igazságügyi orvosszakértő az állapította meg, hogy a csecsemő szervezetében kokain volt. A szakemberek szerint a legvalószínűbb az, hogy Jordan szoptatás közben jutott a droghoz, ám a rendőrség és a nyomozók szerint nem ez okozta a halálát.

