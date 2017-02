"Ne szórakozzanak velünk!" - kiakadtak a britek az EU igényein

A brit politikusokat és lakosokat is sokkolta az összeg, amellyel az Európai Bizottság egyik fő Brexit-tárgyalója, Michel Barnier előáll a következő egyeztetésen. Ebből az összegből garantálnák annak a több száz az uniós tisztviselőnek a nyugdíját és végkielégítését, akik a kilépés miatt elvesztik brüsszeli munkájukat, valamint ez fedezné a már elfogadott EU-költségvetésben vállalt brit kötelezettségeket és hitelgaranciákat - írja az Express.

Az viszont kérdéses, hogy a britek kifizetnek-e ennyi pénzt az EU-nak.

Arra a britek is számítottak, hogy nem ússzák meg ingyen a kilépést, több politikus szerint is a végkielégítés követelése teljesen indokolt, viszont azzal már nem értenek egyet, hogy a kilépés után is finanszírozniuk kellene az EU-s projekteket - amelyekben értelemszerűen már nem vesznek részt. A Brexit melletti érvek egyike éppen az volt, hogy a britek szakítani szerettek volna azzal, hogy rengeteg pénzt fizetnek be az EU-nak, miközben kevés hasznosul náluk.

Az amúgy is konfliktusoktól terhelten induló Brexit-tárgyalások így még jobban elhúzódhatnak – bár ez a 49 milliárd font még mindig jobban hangzik, mint Angela Merkel vagy Francois Hollande „büntetési” javaslata: ők minimum 60 milliárd fontot fizetettek volna ki az Egyesült Királyságon.