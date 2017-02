Lókínzás miatt hívta az állatvédőket, de különös dolgot találtak

A ló a lábainál fogva volt kikötözve egy kocsi utánfutójára, és több mint 160 kilométeren át száguldoztak vele Birminghamből Cambridge-be február 14-én.

A ló azonban nem mutatta jelét fájdalomnak, amikor az állatvédők megérkeztek, és ennek nagyon egyszerű magyarázata van: nem volt valódi.

Someone called the RSPCA to rescue a plastic horse https://t.co/GfcJQG02H3 pic.twitter.com/fsZfrE0IC5