Újabb adatkezelési botrány robbant ki: gyerekeket követnek az interneten

Újabb adatbiztonsági botrány törhet ki, egy friss vizsgálat szerint ugyanis több ezer olyan, gyerekeknek szóló alkalmazás érhető el a Play áruházban az Androidos telefonokhoz, amely törvényellenesen nyomon követi a gyerekek online aktivitását - írja a Gizmodo.

Rengeteg gyereket követhetnek.

A gyerekek internetes jogait a törvény még szigorúbban veszi, mint a felnőttekét. Amerikában a 13 év alattiakra speciális szabályok vonatkoznak, a CORPA rövidítésű szövetségi törvény erősen korlátozza a rájuk vonatkozó online adatgyűjtést, például azt a szülők beleegyezéséhez köti.

EZT IS AJÁNLJUK:

Ezt azonban tömegével mulasztják el a telefonos alkalmazások. Kutatók és IT-szakértők csapata most 5855, gyerekeknek szóló Playstore-os applikációt nézett át adatvédelmi szempontból. Megállapították, hogy a vizsgált alkalmazások 28 százaléka olyan érzékeny adatokat is gyűjt, melyeket még az Android felhasználói szerződése is véd elvileg. Ennél is sokkal több, az összes gyerekeknek szóló alkalmazás 73 százaléka továbbít személyes adatokat az interneten. Bár utóbbi nem minden esetben ütközne önmagában a törvénybe, az, hogy ezek soha nem kérnek szülői jóváhagyást, már igen.

256 alkalmazás helyadatokat is gyűjtött, 107 megosztotta a telefon tulajdonosának emailcímét, tíz pedig a benne lévő telefonszámokat is. Ez mind egyértelműen szabályokba ütközik.

A vizsgált alkalmazások csak egy kis részét teszik ki az összes elérhető applikációnak. Feltételezhető azonban, hogy a többiben sem ritkább a problematikus és a törvénytelen adatkezelés.